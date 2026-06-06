«Προτεραιότητα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Λιούις Χολ»

Με τον Μίκαελ Κάρικ να μένει ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τους «κόκκινους διαβόλους» να επιστρέφουν ξανά στο Champions League, το μεταγραφικό καλοκαίρι προβλέπεται αρκετά καυτό.

Η Γιουνάιτεντ θέλει να ενισχυθεί σημαντικά στη θέση του αριστερού μπακ και σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί σε πρώτο πλάνο έχει μπει η περίπτωση του Λιούις Χολ της Νιούκαστλ.

Ο 21χρονος Άγγλος πραγματοποίησε μία μαγευτική χρονιά με τις «καρακάξες» και έχει προσελκύσει πολλά βλέμματα πάνω του, με συνολικά 47 εμφανίσεις πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

Βέβαια για να καταφέρει η Γιουνάτεντ να τον κάνει δικό της θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη, καθώς η Νιούκαστλ ζητάει πάνω από 80 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει.