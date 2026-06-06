«Ο Άρνε Σλοτ απέρριψε πρόταση της Φούλαμ»

Η Φούλαμ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και επιχείρησε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη με τον Άρνε Σλοτ, ωστόσο ο Ολλανδός τεχνικός την απέρριψε.

Μετά από μία γεμάτη 5ετία ο Μάρκο Σίλβα αποχαιρέτησε τη Φούλαμ για να αναλάβει τον πάγκο της Μπενφίκα, μετά τη φυγή του Ζοζέ Μουρίνιο προς Μαδρίτη μεριά.

Για τον λόγο αυτό ο αγγλικός σύλλογος σκανάρει την αγορά για να βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη, έχοντας σε ιδιαίτερα περίοπτη θέση τον Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανδός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τη Λίβερπουλ και η Φούλαμ θέλησε να τον δελεάσει, ώστε ο 47χρονος τεχνικός να παραμείνει στο Νησί.

Ο Σλοτ βέβαια δείχνει να έχει άλλα σχέδια, με την προοπτική της εθνικής ομάδας της χώρας του να βρίσκεται στο προσκήνιο.