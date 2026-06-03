Η Ιντερ κλείνει τον Σολέ

Η Σάλτσμπουργκ, μολονότι είχε ένα χρόνο ακόμη στο συμβόλαιό του, αποφάσισε, τον Ιανουάριο του 2025, να λύσει τη συνεργασία της με τον Ουμάρ Σολέ. Ο 25χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ουντινέζε έως το καλοκαίρι του 2027.

Τα σχετικά ρεπορτάζ στα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Σολέ έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και το καλοκαίρι η Ιντερ θα κινηθεί για την απόκτηση του από την ομάδα του Ούντινε, προσφέροντας 15 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport».