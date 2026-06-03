Κλείνει Σα Πίντο και ξεκινά «χτίσιμο»

Από τη στιγμή που η Πάφος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σα Πίντο λίγο πριν το φινάλε της σεζόν και δεν έκανε καμία αναφορά για την έκταση του συμβολαίου του, ήταν κοινό μυστικό πως θα συνέχιζε στην ομάδα, εάν κατάφερνε να εκπληρώσει συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί ήταν το ευρωπαϊκό εισιτήριο και η κατάκτηση του κυπέλλου. Ο Πορτογάλος το πέτυχε στο 100%.

Με την Πάφο να έχει ήδη εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη, πριν τον τελικό του κυπέλλου, ο πολύπειρος προπονητής, κατέκτησε τον δεύτερο του τίτλο στην Κύπρο μετά το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ προ διετίας. Πλέον η ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τους κυπελλούχους μοιάζει κάτι τυπικής διαδικασίας μετά και τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της ομάδας.

Ο Χριστόφορος Ματθαίου ανάμεσα σε άλλα είπε: «Σίγουρα ο Σα Πίντο ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δούλεψε έναν μήνα και κατάφερε να πάρει το Κύπελλο. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα». Τις επόμενες ημέρες Σα Πίντο και Λομάκιν θα έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση προκειμένου να τελειώσει οριστικά το θέμα της παραμονής του και να αρχίσει το χτίσιμο για τη νέα σεζόν. Ήδη η ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαράλαμπου Κυριακίδη ο οποίος επιστρέφει στη γενέτειρά του. Ο διεθνής τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.