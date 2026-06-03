Έχει βρει τον αντί-Ντάμφρις η Ίντερ, αλλά...

Με την αδιανόητη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ο Ντάμφρις αποχωρεί από την Ίντερ για να παίξει στη Ρεάλ του Ζοσέ Μουρίνιο και η Ίντερ αναζητά παίκτη για τη δεξιά πτέρυγα.

Ο Μάρκο Παλέστρα από την Αταλάντα είναι ο άνθρωπος που ο Κρίστιαν Κίβου θέλει να δει με τα χρώματα των «νερατζούρι», ωστόσο, πάλι η Πρωταθλήτρια ομάδα προσπαθεί να φτάσει σε ένα deal που θα δηλώνει πως δεν υποκύπτει αποκλειστικά στις απαιτήσεις της άλλης ομάδας.

Πέρυσι με αυτό τον τρόπο χάθηκε ο Λούκμαν και φέτος, η Ίντερ δίνει 40 εκατομμύρια, η Αταλάντα δίνει 50 και κάπου θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή στη μέση...