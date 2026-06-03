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Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν απόψε στις 21:00 στη μάχη του τίτλου με το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας. Η νίκη του Ολυμπιακού προσφέρεται σε απόδοση 1.44 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση του Παναθηναϊκού στα 3.10.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Nikola Milutinov 14 πόντους και άνω δίνεται στα 2.87 και το να πετύχει ο Nigel Hayes-Davis 16 πόντους και άνω στα 3.15. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πετύχει ο Evan Fournier 17 πόντους και άνω και ο Cedi Osman τουλάχιστον 15 πόντους αποτιμάται στα 5.90 και ο συνδυασμός να πετύχει ο Sasha Vezenkov τουλάχιστον 22 πόντους και ο Kendrick Nunn τουλάχιστον 20 πόντους στα 6.50. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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