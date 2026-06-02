Αν στραβώσει του Άλβαρες, θα τα δώσει όλα για Κέιν η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα όχι δεν έχει μείνει στην απόκτηση του Άντονι Γκόρντον, αλλά θέλει να προσθέσει στο ρόστερ της και έναν world class σέντερ φορ ώστε τη νέα σεζόν οι Καταλανοί να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.

Πρώτος στόχος ο Χούλιαν Άλβαρες. Ο Αργεντινός φορ είναι ο νούμερο ένα στόχος των «μπλαουγκράνα» όμως η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν φαίνεται πρόθυμη να τον πουλήσει, ενώ και οι οικονομικές της απαιτήσεις... ζαλίζουν.

Έτσι, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν αποφασίσει πως δεν μπορούν να περιμένουν όλο το καλοκαίρι τον Άλβαρες και η περίπτωση που προηγείται αν στραβώσει είναι εκείνη του Χάρι Κέιν.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας εξακολουθούν να στοχεύουν στον Άγγλο φορ, ενώ η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεκαθαρίσει πως θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο για προτάσεις άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε επικοινωνία με το περιβάλλον του Κέιν και η ανταπόκριση είναι θετική για μια πιθανή μετακίνησή του το φετινό καλοκαίρι.