Παπασταύρου για όλα: Αύξηση μπάτζετ, αναμονή για Σεμέδο και «ντρίμπλα» για Κάστανο

Ο Σταύρος Παπασταύρου παραχώρησε συνέντευξη στο ΡΙΚ το μεσημέρι της Τετάρτης (03/06), όπου τοποθετήθηκε για πολλά και ενδιαφέροντα. Σχολίασε την άκρως επιτυχημένη σεζόν που προηγήθηκε, όπως επίσης για την πρόκληση του Champions League αλλά και τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Αναλυτικά:

Για το μυστικό της επιτυχίας: «Φαίνεται πως είχαμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Έδωσαν το κάτι παραπάνω και φτάσαμε στην κατάκτηση του τροπαίου. Πιστεύω ότι η επιστροφή του Μπεργκ και η συνεργασία του με τον Σίμο, ήταν αρμονική. Φάνηκε από το αποτέλεσμα. Τώρα ζω παραπάνω στην Κύπρο παρά στην Αμερική. Υπάρχουν δυσκολίες γιατί η οικογένεια μου δεν είναι εδώ. Προσπαθώ, για να δουλεύουμε καλύτερα».

Για τους πανηγυρισμούς: «Πριν πέντε χρόνια λόγω κορωνοϊού δεν το διασκεδάσαμε. Τώρα το κερδίσαμε νωρίς και είχαμε χρόνο να πανηγυρίσουμε».

Για το ενδεχόμενο του back to back και το Champions League: «Πιστεύω μπορούμε να πάμε καλά και στα δύο. Το κάναμε και φέτος με το Conference. Θα κρατήσουμε τον κορμό, θα βελτιώσουμε την ποιότητα μας. Λογικά θα πετύχουμε τους στόχους και στις δύο διοργανώσεις. Ένα από τα μυστικά είναι πως είχαμε το ρόστερ. Όποιος αντικαθιστούσε κάποιον, τα κατάφερνε. Το ίδιο ή και καλύτερο ρόστερ, αυτός είναι ο στόχος».

Για τον Φαμπιάνο: «Είναι από τους ανθρώπους που δεν παίρνεις μόνο ποιότητα στο γήπεδο. Δίνει ότι μπορεί να δώσει στον κόσμο, στους συμπαίκτες του. Είναι καταπληκτικός. Σίγουρα είναι Ομονοιάτης. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Αναγνωρίζω την ποιότητα του ανθρώπου».

Για τον προγραμματισμό: «Λίγες και καλές μεταγραφές. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι, αν θα προκύψουν αλλαγές που δεν υπολογίζουμε. Είμαι αισιόδοξος πως θα πάει καλά ο προγραμματισμός».

Για τον Σεμέδο: «Έχουμε επικοινωνία με τους παίκτες που θέλουμε να μείνουν. Η προσπάθεια θα γίνει. Του δώσαμε χρόνο και περιμένουμε. Πάω στις προπονήσεις, βλέπω τι γίνεται. Όταν χρειαστεί θα επέμβω, κάτι που γίνεται σπάνια. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις».

Για τον Παναγιώτου: «Η πολιτική μας είναι: Αν ο παίκτης θέλει να φύγει και η Ομόνοια ικανοποιηθεί με πρόταση, δεν θα σταθούμε εμπόδιο. Πρέπει να είναι και ο ίδιος ικανοποιημένος».

Για τους Κύπριους παίκτες: «Μας ενδιαφέρει το κυπριακό στοιχείο, γνωρίζουν το κυπριακό πρωτάθλημα και μπορούν να βοηθήσουν».

Για τον Κάστανο: «Δεν θα μπω σε ονοματολογία (σ.σ. γέλια)».

Για τον προϋπολογισμό: «Λογικά θα υπάρξει αύξηση. Είναι μια πρόκληση το Champions League και χρειαζόμαστε ποιοτική ενίσχυση».

Για την ΚΟΠ: «Η σχέση με τον Χάρη Λοϊζίδη είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να γίνουν κι άλλες επιλογές, περιμένουμε το καταστατικό. Η ΚΟΠ έχει πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ cash. Πρέπει να αρχίσει να δουλεύει σωστά».

Για τις οφειλές άλλων σωματείων: «Δεν ξέρω αν πληρώνουν τις δόσεις που συμφώνησαν. Ο έφορος είπε πως όποιος δεν πληρώνει, δεν θα καλυφθεί ξανά. Μας αφορά. Αν δεν γίνεται αυτό που πρέπει, υπάρχει πρόβλημα με τον ανταγωνισμό».

Για τον Γιάνσον: «Υπάρχει το εμπάργκο ακόμη λόγω του Γέσπερ Γιάνσον. Πιστεύουμε ότι έκαναν λάθος. Τους ζητήσαμε να κάνουν αναστολή του εμπάργκο και περιμένουμε την απάντησή τους. Αισιοδοξώ ότι θα κάνουν το σωστό και το σωστό είναι η αναστολή. Τέλος του μήνα θα βγει η δικαστική απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει. Για μας το τι έκανε ο Γέσπερ, ποιος το έκανε, ποιοι δικηγόροι τον βοήθησαν και στο τέλος η Επιτροπή της ΚΟΠ πήρε την απόφαση και πως την πήρε. Φάνηκε ότι ήταν οργανωμένο, δεν είναι κάτι που κάνει η Επιτροπή της ΚΟΠ συνήθως και ειδικά όταν υπάρχει η δικαστική σε ένα μήνα».

Για την ανέγερση ιδιόκτητου γηπέδου: «Το γήπεδο θα χτιστεί. Το πήρα απόφαση και θα γίνει. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Το τρέχουμε για να εξασφαλίσουμε τις εγκρίσεις που πρέπει. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες. Θα γίνει κάτι σαν χωριό. Θα έχει διάφορους χώρους εκτός από το γήπεδο. Μας δίνει μια άλλη αίγλη η ανέγερση του γηπέδου».

Για το μήνυμα του κόσμου: «Δεν υπάρχει κάποια είδηση να πούμε (σ.σ. γέλια). Υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μεγαλώνουμε την Ομόνοια. Αυτός είναι ο στόχος, σε όλους τους τομείς».