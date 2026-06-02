Η Μπάγερν Μονάχου κινείται για την απόκτηση του Σαϊμπαρί

Η Μπάγερν Μονάχου κινείται για την απόκτηση του Σαϊμπαρί

Αξιολογεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του από την Αϊντχόφεν

Κινείται για την απόκτηση του Σαϊμπαρί η Μπάγερν Μονάχου!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού «Sky Sports» και του έγκρητου δημοσιογράφου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί έστειλαν έγγραφη πρόταση στον 25χρονο μεσοεπιθετικό της Αϊντχόφεν, ενώ οι Κομπανί και Έμπερλ συνομίλησαν απευθείας με τους εκπροσώπους του.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με τον ολλανδικό σύλλογο, ενώ παράλληλα η Μπάγερν δεν είναι διατεθειμένη να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη της για να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Ο Σαϊμπαρί, διεθνής με το Μαρόκο, φοράει τη φανέλα της PSV από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας έκτοτε 142 εμφανίσεις με 42 γκολ και 29 ασίστ.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σημάδι» παραμονής από Αντετοκούνμπο

