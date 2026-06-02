Η Μπάγερν Μονάχου κινείται για την απόκτηση του Σαϊμπαρί

Κινείται για την απόκτηση του Σαϊμπαρί η Μπάγερν Μονάχου!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού «Sky Sports» και του έγκρητου δημοσιογράφου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί έστειλαν έγγραφη πρόταση στον 25χρονο μεσοεπιθετικό της Αϊντχόφεν, ενώ οι Κομπανί και Έμπερλ συνομίλησαν απευθείας με τους εκπροσώπους του.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με τον ολλανδικό σύλλογο, ενώ παράλληλα η Μπάγερν δεν είναι διατεθειμένη να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη της για να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Ο Σαϊμπαρί, διεθνής με το Μαρόκο, φοράει τη φανέλα της PSV από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας έκτοτε 142 εμφανίσεις με 42 γκολ και 29 ασίστ.