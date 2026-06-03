«Δεν έπρεπε να γίνει η κατ’ οίκον νοσηλεία του Μαραντόνα»

Κάθετα ενάντιος με την κατ’ οίκον νοσηλεία και ειδικά με τις συνθήκες που αυτή συνέβη, δήλωσε ο Δρ. Ροντόλφο Μπενβενούτι, στην δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

«Εάν δεν πληρούνταν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε η κατ’ οίκον νοσηλεία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε πραγματοποιηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο νευροχειρουργός ο οποίος, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του αείμνηστου «Ντιεγκίτο», επέβλεψε την επέμβασή του στις αρχές Νοεμβρίου του 2020 για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Παράλληλα, ο Δρ. Μπενβενούτι επανέλαβε τις προϋποθέσεις που είχε θέσει από τότε, καθώς η ανάρρωση ενός ασθενούς με το «πολύ ιδιαίτερο» προφίλ του Μαραντόνα στο σπίτι του δεν είναι κάτι το εύκολα διαχειρίσιμο.

«Πρότεινα την 24ωρη παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, της θερμοκρασίας και της αρτηριακής πίεσης, μαζί με ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης που να υποδεικνύει, για παράδειγμα, την ποσότητα και τη συχνότητα των ούρων, καθώς και την παρουσία ή απουσία οιδήματος», επισήμανε.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Συνέστησα επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό, ως προφύλαξη έναντι οποιασδήποτε κατάστασης: ένα ορθοπεδικό κρεβάτι, έναν απινιδωτή και ένα παλμικό οξύμετρο. Οι νοσοκόμες θα έπρεπε να είναι παρούσες όλη την ημέρα. Θα πρέπει να ελέγχεται κάθε δύο ή τρεις ώρες».

Υπενθυμίζεται ότι επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για πιθανή αμέλεια, που συνέβαλε στον θάνατο του θρύλου του αργεντινού ποδοσφαίρου.