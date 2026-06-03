Μουντιάλ 2026: Οι ακριβότερες εθνικές ομάδες του κόσμου

Καθώς το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει, οι κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη δεν ξεχωρίζουν μόνο για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, αλλά και για την τεράστια χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που διαθέτουν στα ρόστερ τους.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Γαλλία, η οποία διαθέτει το ακριβότερο σύνολο παγκοσμίως με συνολική αξία που ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ακολουθούν η Αγγλία και η Ισπανία, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία και η Γερμανία.

Στις υψηλές θέσεις βρίσκονται επίσης παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως η Βραζιλία, η Ολλανδία και η Αργεντινή, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία της Νορβηγίας στην πρώτη δεκάδα, χάρη στην αξία ποδοσφαιριστών που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.