Σε… τεντωμένοι σχοινί ΑΕΛ και Σοφοκλέους: Αγωγή και €700.000

Δεν έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο «Αντρέας Σοφοκλέους» για την ΑΕΛ.

Φαίνεται πως οι δύο πλευρές θα λύσουν τις διαφορές του μέσω της δικαστικής οδού, καθώς ο πρώην πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων αξιώνει ένα ποσό που αγγίζει τις 700.000 ευρώ για ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της επωνυμίας της ΑΕΛ, πνευματικά δικαιώματα και άλλες απαιτήσεις που ο ίδιος θεωρεί ότι του αναλογούν.

Το πιο πάνω έγινε γνωστό στην ψεσινή (03/06) Γενική Συνέλευση, στην οποία ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην σχετική υπόθεση.