Η απόφαση της FIFA για τα παιχνίδια του Μουντιάλ σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων

Όπως και πέρυσι το καλοκαίρι με τις προειδοποιήσεις για ακραίες καταιγίδες ή για τις στιγμές που έπρεπε να δροσιστούν οι παίκτες λόγω της ακραίας ζέστης, έτσι και φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο η FIFA θα πράξει ακριβώς το ίδιο.

Δεν θα πέσει ποτέ στο τραπέζι η πιθανότητα διακοπής και επανάληψης αναμέτρησης σε άλλη μέρα από εκείνη κατά την οποία έχει προγραμματιστεί εξ αρχής.

Οι παίκτες και οι ομάδες θα αναγκαστούν να περιμένουν στ' αποδυτήρια να περάσει η όποια πιθανή καταγίδα ή ακραία κακοκαιρία που μπορεί να πλήξει την πόλη όπου θα υπάρχει εν εξελίξει αναμέτρηση.

Για παράδειγμα, στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη, τις ημέρες που η πρόβλεψη θα είναι τέτοια που θα κάνει λόγο για αναμονή ακραίου καιρικού φαινομένου, η μόνη κουβέντα που θα γίνεται είναι η ώρα που θα σταματά το ματς.