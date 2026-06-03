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Η απόφαση της FIFA για τα παιχνίδια του Μουντιάλ σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων

ΓΗΠΕΔΟ

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Η απόφαση της FIFA για τα παιχνίδια του Μουντιάλ σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων

Έχει αποφασίσει να εφαρμόσει ό,τι και στο περσινό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Όπως και πέρυσι το καλοκαίρι με τις προειδοποιήσεις για ακραίες καταιγίδες ή για τις στιγμές που έπρεπε να δροσιστούν οι παίκτες λόγω της ακραίας ζέστης, έτσι και φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο η FIFA θα πράξει ακριβώς το ίδιο.

Δεν θα πέσει ποτέ στο τραπέζι η πιθανότητα διακοπής και επανάληψης αναμέτρησης σε άλλη μέρα από εκείνη κατά την οποία έχει προγραμματιστεί εξ αρχής.

Οι παίκτες και οι ομάδες θα αναγκαστούν να περιμένουν στ' αποδυτήρια να περάσει η όποια πιθανή καταγίδα ή ακραία κακοκαιρία που μπορεί να πλήξει την πόλη όπου θα υπάρχει εν εξελίξει αναμέτρηση.

Για παράδειγμα, στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη, τις ημέρες που η πρόβλεψη θα είναι τέτοια που θα κάνει λόγο για αναμονή ακραίου καιρικού φαινομένου, η μόνη κουβέντα που θα γίνεται είναι η ώρα που θα σταματά το ματς.

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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