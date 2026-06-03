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Παπασταύρου: «Το γήπεδο θα χτιστεί, το πήρα απόφαση και θα γίνει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Παπασταύρου: «Το γήπεδο θα χτιστεί, το πήρα απόφαση και θα γίνει»

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Σε εντατικούς ρυθμούς δουλεύει ο Σταύρος Παπασταύρου και οι συνεργάτες του στο γηπεδικό, καθώς η ανέγερση ιδιόκτητου είναι από τους κύριους στόχους της Ομόνοιας.

Το σχετικό απόσπασμα: «Το γήπεδο θα χτιστεί. Το πήρα απόφαση και θα γίνει. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Το τρέχουμε για να εξασφαλίσουμε τις εγκρίσεις που πρέπει. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες. Θα γίνει κάτι σαν χωριό. Θα έχει διάφορους χώρους εκτός από το γήπεδο. Μας δίνει μια άλλη αίγλη η ανέγερση του γηπέδου».

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