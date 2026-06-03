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Αφαιρέθηκε το άγαλμα 21 μέτρων για τον Μέσι στην Κολκάτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Αφαιρέθηκε το άγαλμα 21 μέτρων για τον Μέσι στην Κολκάτα

Λόγω… αστάθειας στους ανέμους

Ένα άγαλμα που η αλήθεια είναι ότι δεν μοιάζει και τόσο πολύ στον Λίο Μέσι, είχε δημιουργηθεί και τοποθετηθεί στην Κολκάτα της Ινδίας, με το ύψος του να φτάνει στα 21 μέτρα!

Ωστόσο, όποιος πρόλαβε… τον GOAT είδε, αφού πλέον το άγαλμα αφαιρέθηκε από τις Αρχές.

Όπως αναφέρθηκε, εντοπίστηκε πρόβλημα σταθερότητας και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τους πολίτες, από τη στιγμή που σε ισχυρούς ανέμους το άγαλμα έδειχνε να κινείται και να προκαλεί αγωνία σε όσους βρίσκονταν κοντά!

Η τοποθέτησή του είχε γίνει μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο...

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