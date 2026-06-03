«Μας αφορά αν πληρώνουν ή όχι τις οφειλές τους»

Συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στις οφειλές των σωματείων ο Σταύρος Παπασταύρου. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο ΡΙΚ, κλήθηκε να απαντήσει αν τα άλλα σωματεία ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Το σχετικό απόσπασμα: «Δεν ξέρω αν πληρώνουν τις δόσεις που συμφώνησαν. Ο έφορος είπε πως όποιος δεν πληρώνει, δεν θα καλυφθεί ξανά. Μας αφορά. Αν δεν γίνεται αυτό που πρέπει, υπάρχει πρόβλημα με τον ανταγωνισμό».