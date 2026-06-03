Ανακοίνωσε την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή η ΑΕΛ

Άνοιξε τον χορό των μεταγραφών την ΑΕΛ ο Ταβάρες!

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την έναρξη συνεργασίας με τον Ταβάρες. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για 25χρονο Πορτογάλο ακραίο επιθετικό.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Jair Tavares, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».