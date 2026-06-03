Ανακοίνωσε την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή η ΑΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ήταν γνωστό, πλέον και επίσημο
Άνοιξε τον χορό των μεταγραφών την ΑΕΛ ο Ταβάρες!
Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την έναρξη συνεργασίας με τον Ταβάρες. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για 25χρονο Πορτογάλο ακραίο επιθετικό.
Αναλυτικά: «Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή Jair Tavares, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027.
Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».