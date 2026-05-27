Ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση ο Κάσπερ Σμάιχελ

Ο Κάσπερ Σμάιχελ, επιβεβαίωσε και επίσημα ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Σέλτικ. Ο 39χρονος κίπερ ταλαιπωρούταν εδώ και αρκετό καιρό απο έναν τραυματισμό στον ώμο, που υπέστη γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου, ο οποίος ουσιαστικά τον ανάγκασε να βάλει «τέλος» στην καριέρα του.

«Όταν λήξει το συμβόλαιό μου με τη Σέλτικ τον Ιούνιο, θα σταματήσω την ενεργό ποδοσφαιρική μου καριέρα. Είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί για μένα. Έχω συμβουλευτεί διάφορους χειρουργούς και ειδικούς σχετικά με τον ώμο μου και μου έχουν πει ότι δεν πρέπει να περιμένω να επιστρέψω και πάλι στον αγωνιστικό χώρο και να μπορώ να παίξω στο υψηλό επίπεδο που ήμουν. Το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Δανός τερματοφύλακας στο «TV2».

Ο Σμάιχελ ήταν μέλος της ιστορικής Λέστερ, η οποία τη σεζόν 2015/16 κατέκτησε τον τίτλο της Premier league, με τον ίδιο να διατηρεί μάλιστα 15 φορές ανέπαφη την εστία του. Κέρδισε επίσης το Κύπελλο Αγγλίας με τις «Αλεπούδες», προτού κατακτήσει δύο τίτλους Σκωτσέζικου Πρωταθλήματος και ένα Λιγκ Καπ Σκωτίας με τη Σέλτικ.

Με τη φανέλα της εθνικής Δανίας κατέγραψε 120 εμφανίσεις, με τον πρόσφατο τραυματισμό του να μην του επιτρέπει να υπερασπιστεί τα γκολ ποστ της πατρίδας του στα μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου οι «βίκινγκς» αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Τσεχία.

