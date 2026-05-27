ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση ο Κάσπερ Σμάιχελ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση ο Κάσπερ Σμάιχελ

Ο Κάσπερ Σμαίχελ αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 39 ετών, μετά από τον σοβαρό τραυματισό που υπέστη νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο Κάσπερ Σμάιχελ, επιβεβαίωσε και επίσημα ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Σέλτικ. Ο 39χρονος κίπερ ταλαιπωρούταν εδώ και αρκετό καιρό απο έναν τραυματισμό στον ώμο, που υπέστη γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου, ο οποίος ουσιαστικά τον ανάγκασε να βάλει «τέλος» στην καριέρα του.

«Όταν λήξει το συμβόλαιό μου με τη Σέλτικ τον Ιούνιο, θα σταματήσω την ενεργό ποδοσφαιρική μου καριέρα. Είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί για μένα. Έχω συμβουλευτεί διάφορους χειρουργούς και ειδικούς σχετικά με τον ώμο μου και μου έχουν πει ότι δεν πρέπει να περιμένω να επιστρέψω και πάλι στον αγωνιστικό χώρο και να μπορώ να παίξω στο υψηλό επίπεδο που ήμουν. Το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Δανός τερματοφύλακας στο «TV2».

Ο Σμάιχελ ήταν μέλος της ιστορικής Λέστερ, η οποία τη σεζόν 2015/16 κατέκτησε τον τίτλο της Premier league, με τον ίδιο να διατηρεί μάλιστα 15 φορές ανέπαφη την εστία του. Κέρδισε επίσης το Κύπελλο Αγγλίας με τις «Αλεπούδες», προτού κατακτήσει δύο τίτλους Σκωτσέζικου Πρωταθλήματος και ένα Λιγκ Καπ Σκωτίας με τη Σέλτικ.

Με τη φανέλα της εθνικής Δανίας κατέγραψε 120 εμφανίσεις, με τον πρόσφατο τραυματισμό του να μην του επιτρέπει να υπερασπιστεί τα γκολ ποστ της πατρίδας του στα μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου οι «βίκινγκς» αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Τσεχία.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη