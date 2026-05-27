ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μικέλ Αρτέτα αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Premier League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μικέλ Αρτέτα αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Premier League

Για την ιστορία, ο Ισπανός τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής της Άρσεναλ

Η Ένωση Προπονητών (LMA) ανακήρυξε τον Μικέλ Αρτέτα προπονητή της χρονιάς, καθώς κατάφερε να οδηγήσει την Άρσεναλ στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» στέφθηκαν την περασμένη εβδομάδα πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004, όμως ο θρίαμβος αυτός ήταν το αποκορύφωμα μιας δύσκολης επταετούς διαδικασίας.

Θυμίζουμε πως ο Αρτέτα ανέλαβε την ομάδα σε κακή κατάσταση, μετά την απομάκρυνση του Ουνάι Έμερι και μέσα από σκληρή και εντατική δουλειά κατάφερε να τη μετατρέψει σε μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί και επίσημα αν η Άρσεναλ καταφέρει να επικρατήσει της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League το ερχόμενο Σάββατο (30/05, 19:00).

Για την ιστορία, ο Ισπανός τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής της Άρσεναλ που λαμβάνει αυτή την τιμή, μετά τον Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο το 2004, χάρη στο αήττητο πρωτάθλημα που κατέκτησε.

Τέλος, στα ίδια βραβεία τιμήθηκε και ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Championship, καθώς εξασφάλισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία με την Κόβεντρι.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη