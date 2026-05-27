Κίρζης: «Περήφανος που οδηγώ τον Απόλλωνα σε 5ο τελικό, να πάρουμε το 10ο στη Λεμεσό»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο πρόεδρος τoυ Απόλλωνα Νίκος Κίρζης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού κυπέλλου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (29/5, 19:00) με αντίπαλο την Πάφο στο ΓΣΠ.

«Πρώτα να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Φοίβου Κωνσταντινίδη, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πάντα χαμογελαστός και έτοιμος να βοηθήσει, το ΓΣΠ σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Φοίβο μας.

Να πω ένα ευχαριστώ στη διοργανώτρια εταιρεία Coca-Cola που έχει αυτή τη μακροχρόνια σχέση με την ομοσπονδία και έχει ταυτιστεί ο θεσμός του κυπέλλου μαζί της.

Τελικός κυπέλλου είναι πάντα γιορτή του ποδοσφαίρου, είμαι χαρούμενος και περήφανος που θα οδηγήσω την ομάδα μου για πέμπτη φορά σε αυτή τη γιορτή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και όλο τον κόσμο του Απόλλωνα.

Για το παιχνίδι, αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Πάφος, πριν λίγο καιρό έπαιζε στα σαλόνια της Ευρώπης, ίση προς ίσο με μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μόνο σεβασμό μπορούμε να δείξουμε σε αυτή την ομάδα. 

Όσον αφορά στη δική μας ομάδα είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στον προπονητή και τους παίκτες μας που έδειξαν τους τελευταίους μήνες ότι στη μέρα τους μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα έχουμε δίπλα μας πέραν των 9.000 φιλάθλων που θα σπρώξουν την ομάδα με την ελπίδα όλοι μαζί να φέρουμε το 10ο κύπελλο και να το πάρουμε Λεμεσό».

