Μπάγερν - Παρί: Πάμε για άλλη μία ματσάρα με φόντο τον τελικό

Έχοντας γράψει Ιστορία στο πρώτο παιχνίδι, όντας ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ στην εποχή του Champions League, Παρί και Μπάγερν ετοιμάζονται απόψε (22:00) για άλλη μία παράσταση, με φόντο τον τελικό της διοργάνωσης.

Κερδίζοντας με 5-4 στη Γαλλία, η Παρί έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε ηττών απέναντι στην Μπάγερν, υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές Γερμανίας μόλις στη δεύτερη ήττα τους στη διοργάνωση. Επτά διαφορετικοί σκόρερ βρήκαν δίχτυα, καθώς οι δύο πιο παραγωγικές ομάδες της φετινής διοργάνωσης επιβεβαίωσαν τη φήμη τους και στο Μόναχο αναμένονται ξανά πολλά γκολ.

Όπως σημειώνεται στην UEFA, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που δύο διαφορετικοί σύλλογοι έχουν πετύχει 40 ή περισσότερα γκολ στην ίδια σεζόν –η Παρί έχει 43 και η Μπάγερν 42– απειλώντας το ιστορικό ρεκόρ της Μπαρσελόνα από τη σεζόν 1999/2000 (45 γκολ).