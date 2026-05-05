Έχει... αδειάσει και είναι ολοφάνερο

Προβλημάτισε έντονα η ΑΕΚ στον αγώνα της με τον ΑΠΟΕΛ. Δεν ήταν τόσο η ήττα που στεναχώρησε τους φίλους της (άλλωστε δεν κόστισε πολύ), όσο η φτωχή εμφάνισή της. Μια ομάδα κυριολεκτικά «άδεια» από δυνάμεις και ιδέες (οι παίκτες της αγωνίζονται από τις αρχές περασμένου Ιουνίου), αποδεκατισμένη από τους τραυματισμούς, χωρίς ουσιαστικές βοήθειες από τις προσθήκες Ιανουαρίου, είναι ευτύχημα που τελικά θα καταφέρει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Χρειάζεται μονάχα μία νίκη στους τέσσερις εναπομείναντες αγώνες για να κερδίσει και μαθηματικά την έξοδό της στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι ηλίου φαεινότερο ότι η ΑΕΚ χρειάζεται σοβαρές ενισχύσεις και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόστερ της σε όλες τις θέσεις. Ενδεχομένως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και φυσικά, χρειάζεται απαραίτητα να πέσει κατά πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών της.

Στο ΓΣΠ οι κιτρινοπράσινοι παρουσίασαν τις παθογένειες που τους συνοδεύουν το τελευταίο διάστημα, με πιο κτυπητή την αδυναμία στην παραγωγή μεγάλων φάσεων σε κανονική ροή αγώνα, φαινόμενο που παρατηρήθηκε πιο έντονο στο πρώτο 45λεπτο του παιχνιδιού. Στην επανάληψη, εμφανίστηκε πιο απαιτητική, δεν μπόρεσε όμως να εκμεταλλευτεί τις καλές στιγμές που δημιούργησε σε αυτό το διάστημα. Το εύκολο γκολ είναι ακόμα ένα ζήτημα για την ομάδα, με δεδομένο ότι έμεινε μόνο με έναν σέντερ φορ.

Ήταν η δεύτερη ήττα της ΑΕΚ στα πλέι οφ (και ταυτόχρονα η δεύτερη στο πρωτάθλημα με τον Ροθάδα στον πάγκο) και η πρώτη από τον ΑΠΟΕΛ τη φετινή σεζόν, αφού στις τρεις προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων η ΑΕΚ πανηγύρισε δύο φορές, ενώ ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Πλέον η ΑΕΚ καλείται να βγάλει αντίδραση και να παρουσιαστεί σαφώς βελτιωμένη στο αυριανό (19:00) εντός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα, καθότι με ενδεχόμενη νίκη όχι μόνο εξασφαλίζει οριστικά την έξοδό της στην Ευρώπη, αλλά κάνει και αποφασιστικό βήμα για κατάκτηση της 2ης θέσης.

Οι Λαρνακείς θέλουν να τελειώνουν με την υπόθεση Ευρώπη όσο πιο σύντομα γίνεται, ώστε να επικεντρωθούν στον προγραμματισμό, αφού τους περιμένει μπόλικη δουλειά αυτό το καλοκαίρι.