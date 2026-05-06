«Τρέχει» για το φινάλε ο Γιακουμάκης

Σε ρυθμούς τελικής ευθείας μπαίνει ο ΠΑΟΚ για τα τρία τελευταία παιχνίδια της σεζόν, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις επιστροφές παικτών που μπορούν να δώσουν λύσεις.

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει η περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος δίνει τη δική του «μάχη» προκειμένου να προλάβει έστω ένα από τα εναπομείναντα ντέρμπι των playoffs της Stoiximan Super League. Ο 31χρονος επιθετικός ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς, επιχειρώντας να ενταχθεί σε μέρος των προπονήσεων προς το τέλος της εβδομάδας, με στόχο να τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η προσπάθειά του μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς προέρχεται από μυϊκό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης σε κρίσιμο σημείο της σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, ο διεθνής φορ εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα επιστροφής πριν το φινάλε, είτε απέναντι στην ΑΕΚ είτε κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Την ίδια ώρα, στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως η νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε σημαντική ώθηση τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παραμένει ζωντανός στη μάχη της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, και θέλει να χτίσει πάνω σε αυτή τη δυναμική.

Η ομάδα του Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σωστά το μομέντουμ, μετατρέποντας την αυτοπεποίθηση που προέκυψε από το τελευταίο αποτέλεσμα σε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα μέχρι το τέλος. Άλλωστε, σε τέτοιες διαδικασίες, η ψυχολογία και η πνευματική ετοιμότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον Ρουμάνο τεχνικό, με χαρακτηριστικότερο αυτό της δεξιάς πλευράς της επίθεσης. Η πιθανή επιστροφή του Δημήτρη Χατσίδη μπορεί να προσφέρει επιπλέον λύσεις, ενώ ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη θέση παραμένει ανοιχτός.

