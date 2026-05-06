Για το απόλυτο της… πενταετίας και της ελπίδας!

Έχοντας κερδίσει τις προηγούμενες τρεις αναμετρήσεις στην τρέχουσα περίοδο απέναντι στον Άρη, ο ΑΠΟΕΛ θα επιδιώξει αύριο (19:00) στο στάδιο Αλφαμέγα να συμπληρώσει καρέ νικών απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού, κάτι που δεν μπόρεσε να πετύχει την τελευταία πενταετία, κατά την οποία οι πράσινοι άλλαξαν επίπεδο και συμπεριλαμβάνονται πλέον ανάμεσα στις ομάδες των πάνω διαζωμάτων.

Οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν τα τρία προηγούμενα παιχνίδια πετυχαίνοντας δύο τέρματα στο καθένα. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, για τον α' γύρο του πρωταθλήματος είχαν επικρατήσει με 2-0 με τέρματα των Κούτσακου και Ντράζιτς, ενώ τον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου, στα μέσα Μαρτίου, ο ΑΠΟΕΛ έφυγε με το διπλό 2-1 με τα τέρματα να πετυχαίνουν οι Μαντσίνι και Τομάς.

Με το ίδιο σκορ (2-1) το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία είχε επικρατήσει και στο ΓΣΠ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα πλέι οφ, με τους Κούτσακο και Ντράζιτς (πέναλτι) να είναι και πάλι οι σκόρερ. Στα αγωνιστικά, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μπέλετς, Χριστοδούλου, Σταφυλίδη, Ρόσα, Καττιρτζή και Πιέρο Σωτηρίου.