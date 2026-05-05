Η σκέψη ήδη στ΄ αστέρια

Η Ομόνοια φρόντισε όχι μόνο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά να το κάνει και με απόλυτη ευκολία, τέσσερις στροφές πριν το φινάλε. Δίδεται λοιπόν ο χρόνος για να αρχίσει το «χτίσιμο» και η σκέψη είναι στ΄ αστέρια και την είσοδο στη League phase του Champions League. Ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου είναι διατεθειμένος να κάνει και φέτος τις υπερβάσεις του, όπως έκανε και την περσινή περίοδο και έπιασαν τόπο, όπως των Μαέ και Τάνκοβιτς αλλά κυρίως του Χένινγκ Μπεργκ. Θα το πράξει τόσο σε ανανεώσεις όσο και αποκτήσεις παικτών, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα δοθούν «λευκές επιταγές». Θέλει όμως να δώσει στον προπονητή τις επιλογές που θα βοηθήσουν στην επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Από το υφιστάμενο ρόστερ, η πιο δύσκολη περίπτωση είναι του Γουίλι Σεμέδο. Και θέλουν να γνωρίζουν στην Ομόνοια πριν πάει Μουντιάλ, καθώς σε περίπτωση που πει όχι, να υπάρξει άμεσα κίνηση για αντικατάστασή του. Υπάρχει πάντως συγκρατημένη αισιοδοξία. Για τον Τάνκοβιτς δεν μπορεί να λεχθεί κάτι μετά βεβαιότητας. Όσον αφορά την περίπτωση Φαμπιάνο, είναι πολύ διαφορετική από όλες. «Είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που επί εποχής Παπασταύρου μπορεί να αποφασίσει μόνος του για το μέλλον του» είπε ο υπεύθυνος eπικοινωνίας Ανδρέας Δημητρίου. Λήγουν και άλλα συμβόλαια (Μασούρας, Ντιουνκού, Κυριακίδης, Γιόβετιτς, Μάριτς, Εράκοβιτς), όμως δεν μπορεί να λεχθεί κάτι, μιας και τώρα γίνονται αξιολογήσεις.

Η είδηση πάντως που βγήκε από τις τοποθετήσεις των ανθρώπων της Ομόνοιας έχει να κάνει με τον Ράιαν Μαέ, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο αλλά εδώ και κάποιες μέρες υπάρχουν επαφές για επέκταση.

Στέψη αλλά όχι φιέστα

Μπορεί να παίζει παιχνίδι αύριο η Ομόνοια με αντίπαλο την Πάφος FC εκτός έδρας, όμως οι φίλοι της ομάδας ήδη περιμένουν το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Και αυτό γιατί την Κυριακή 10 Μαΐου, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα γίνει η επίσημη στέψη. Είναι όμως πολύ δύσκολο να γίνει και η φιέστα την ίδια μέρα. «Ένα σενάριο σοβαρό είναι να γίνει σε διαφορετική ημέρα που δεν θα υπάρχει αγώνας», σχολίασε ο Ανδρέας Δημητρίου.

Στο μεταξύ, άλλα 19525 εισιτήρια κόπηκαν στο παιχνίδι με τον Άρη και έτσι ο αριθμός εισιτηρίων που διέθεσε η Ομόνοια κατά τη φετινή σεζόν έφτασε τις 157,274 σε 16 παιχνίδια πρωταθλήματος. Και με τη διεξαγωγή της φιέστας την προσεχή Κυριακή είναι δεδομένο πως θα γίνει το απόλυτο ρεκόρ εισιτηρίων, ενώ θα απομένει ακόμη ένα εντός έδρας ματς (με Απόλλωνα), στο φινάλε του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα απαιτούνται 15044 εισιτήρια για να ξεπεραστεί το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που είναι στις 172317 τη σεζόν 2023-24. Το ρεκόρ της Ομόνοιας είναι 162010 εισιτήρια τη σεζόν 2009-10 και αυτό επιτεύχθηκε σε 16 παιχνίδια.

Τρανταχτές απουσίες

Στόχος στον αγώνα με την Πάφο είναι το διπλό για λόγους πρεστίζ. Παρόλο που θα απουσιάσουν βασικά γρανάζια λόγω τιμωρίας όπως οι Κουλιμπαλί, Εβάντρο και Σεμέδο, ενώ τραυματίες είναι οι Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου. Εκτός και ο Μαέ για αποφόρτιση.