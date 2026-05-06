Θεωρείται τελειωμένη υπόθεση...

Μπορεί επίσημα να μην αναφέρθηκε ακόμη τίποτα όσον αφορά το μέλλον του Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο της ΑΕΛ και τη νέα χρονιά, όμως όλα συνηγορούν ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Πορτογάλος θα πάρει την ευκαιρία να βάλει τις δικές του πινελιές από την αρχή της χρονιάς, ώστε να οδηγήσει την ομάδα της Λεμεσού σε καλύτερες ημέρες και σε πιο πετυχημένη πορεία. Μετά την οριστικοποίηση του θέματος θα τεθούν επί τάπητος και τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό της ομάδας. Εξ όσων φαίνεται, για ακόμη ένα καλοκαίρι, θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, προκειμένου να γίνει ενδυνάμωσή του και να μπορέσει να γίνει πιο διεκδικητική για τη συνέχεια.

Στο μεταξύ, χθες ανακοινώθηκε ότι η τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα είναι και εκλογική, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου (18:30), στην αίθουσα St. George, παραπλεύρως του κλειστού γηπέδου «Νίκος Σολομωνίδης».