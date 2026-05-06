Απλά για καλό κλείσιμο...

Μια από τις ομάδες που δεν έχουν ουσιαστικούς στόχους στο φινάλε της τρέχουσας περιόδου είναι ο Άρης. Η ομάδα της Λεμεσού, όντας στην 6η θέση, δεν έχει καθόλου πιθανότητες για να βρεθεί σε προνομιούχο θέση και συνεπώς οι τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν είναι απλά διαδικαστικού χαρακτήρα για τους πράσινους.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι και το σημερινό (19:00) παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Το συγκρότημα του Λιάσου Λουκά θα ψάξει για το θετικό αποτέλεσμα απλά και μόνο για το γόητρο και για να κλείσει όσο καλύτερα γίνεται μια χρονιά από την οποία μένει με άδεια χέρια. Εξάλλου, οι αρμόδιοι της ομάδας ήδη άρχισαν να σκέφτονται περισσότερο την επόμενη σεζόν, οπότε και θα γίνει προσπάθεια προκειμένου να φρεσκαριστεί η ομάδα και να επανέλθει σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα αποχωρήσουν είναι και ο MVP της χρονιάς του πρωταθλήματος, Αλεξάντερ Κοκόριν, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από δηλώσεις του γενικού διευθυντή της ομάδας, Πάβελ Γκόγκνιτζε, σε ρωσικό Μέσο. Σημειώνεται ότι, πέραν του σημερινού ματς, ο Άρης στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια θα αντιμετωπίσει εκτός την Πάφο κι ακολούθως έχει να δώσει δύο παιχνίδια στην έδρα του, με Απόλλωνα -ως τυπικά φιλοξενούμενος- και με ΑΕΚ.