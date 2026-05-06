Για να μπουν όλα σε μια σειρά...

Με τρίποντο ξεγνοιάζει οριστικά με την Ευρώπη κι επικεντρώνεται στις πολλές εκκρεμότητες

Κερδίζει τον Απόλλωνα, εξασφαλίζει και μαθηματικά τη συμμετοχή της στο Conference League της νέας περιόδου και στρώνεται στον προγραμματισμό… Ο στόχος της ΑΕΚ στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση με τους γαλάζιους της Λεμεσού είναι αδιαπραγμάτευτος. Με τρίποντο ξεγνοιάζει οριστικά με την Ευρώπη κι επικεντρώνεται στις πολλές εκκρεμότητες που αφορούν τον προγραμματισμό (θέμα προπονητή, ανανεώσεις συμβολαίων, μεταγραφές κτλ.). Το καλοκαίρι προβλέπεται «καυτό» για τους κιτρινοπράσινους.

Προέχει, όμως, ο αγώνας της 7ης αγωνιστικής των πλέι οφ, μέσω του οποίου η ΑΕΚ θα επιδιώξει, παράλληλα, ν’ ανακτήσει πλεονέκτημα έναντι του Απόλλωνα όσον αφορά τη διεκδίκηση της 2ης θέσης. Και τούτο, διότι υπάρχει η απόλυτη ισορροπία στις τρεις προηγούμενες φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, με μία νίκη η καθεμία και μία ισοπαλία. Το συγκρότημα του Ροθάδα καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ και να παρουσιαστεί σαφώς πιο βελτιωμένο.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Ισπανός κόουτς, εκτός των μονίμων απόντων (Ρούμπιο, Σαμπορίτ, Αμίν, Καμπρέρα, Τσακόν), θα στερηθεί και των υπηρεσιών του Γκουρφίνγκελ, ο οποίος είναι τραυματίας. Ως εκ τούτου, τα κουκιά του όσον αφορά το βασικό σχήμα είναι μετρημένα. Μια πιθανή ενδεκάδα θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία ή Χάιρο, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Λέδες, Πονς, Ρομπέρζ ή Μουντραζίγια, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν (Καρδέρο) και Μπάγιτς.

