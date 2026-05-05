Ένα ήταν... αρκετό για την Άρσεναλ και στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια

Από τον Ανρί και τον Βενγκέρ, στον Σάκα και τον Αρτέτα!

Σχεδόν μια γενιά μεσολάβησε και η Άρσεναλ επέστρεψε σε τελικό Champions League! Σε ένα κακό ποιοτικά ματς, «μίλησε» η θέληση και η καρδιά των «κανονιέρηδων» που με γκολ του Σάκα στο 45' επικράτησαν στο Λονδίνο 1-0 της Ατλέτικο και θα παίξουν στον τελικό για πρώτη φορά μετά το 2006!

Τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Λονδίνου, η οποία είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της, βλέποντας κατάκτηση Champions League, αλλά και του πρωταθλήματος!

Χωρίς τίτλο για μια ακόμη σεζόν η Ατλέτικο που λογικά θα περάσει στην επόμενη ημέρα χάνοντας ευκαιρία να βρεθεί σε τρίτο τελικό τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Το ματς:

Με κύριο μέλημά της να διαφυλάξει τα μετόπισθεν, η Ατλέτικο, έδωσε την μπάλα στην Άρσεναλ, η οποία με τη σειρά της αδυνατούσε να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή. Η ομάδα του Σιμεόνε, προσπάθησε να επενδύσει στο αγαπημένο της παιχνίδι, αυτό των αντεπιθέσεων και στο 8' είχε την πρώτη υποψία ευκαιρίας, με τον Σιμεόνε να φεύγει από δεξιά και να κάνει το γύρισμα, αλλά ο Άλβαρες εν κινήσει πλάσαρε άουτ.

Oι γηπεδούχοι εξακολούθησαν να είναι νωθροί και στο 11' απειλήθηκαν ξανά από μια ακόμη επέλαση της Ατλέτικο από τα δεξιά. Κάθετη Άλβαρες σε Γκριζμάν, γύρισμα του Γάλλου, ο Ράγια έδιωξε πάνω στον Σιμεόνε, που δεν την περίμενε την μπάλα και την έστειλε με κόντρα άουτ.

Όσο περνούσαν τα λεπτά η Άρσεναλ έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο, αλλά η προσέγγιση της περιοχής του Όμπλακ γινόταν... βουνό, καθώς η Ατλέτικο ήταν οχυρωμένη στα καρέ της. Η πρώτη τελική των Λονδρέζων ήρθε στο 19' με το μακρινό σουτ του Γκάμπριελ να καταλήγει άουτ.

Τα λεπτά περνούσαν και ενώ όλα έδειχναν ανάπαυλα χωρίς σκορ, ήρθε το γκολ για την Άρσεναλ. Επίθεση από τα δεξιά και σέντρα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, ο Τροσάρ σούταρε με το δεξί, ο Όμπλακ απέκρουσε και ο Σάκα από ελεγχόμενη θέση πήρε το ριμπάουντ για το 1-0 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Δίχως αλλαγή και με αποκλειστικό στόχο το να διαχειριστεί το 1-0, η Άρσεναλ, ήταν αρκετά προσεκτική στο παιχνίδι της, την στιγμή που η Ατλέτικο, έμοιαζε αρκετά θολωμένη. Στο 51' οι «ροχιμπλάνκος» έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Πουμπίλ έκανε βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, βλέποντας την κίνηση του Σιμεόνε, ο Αργεντινός πρόλαβε τον Γκάμπριελ στο σπριντ, πέρασε τον Ράγια, αλλά ο Βραζιλιάνος στόπερ τον πρόλαβε με σπουδαία προβολή διώχνοντας σε κόρνερ.

Η Ατλέτικο παρέμεινε ψηλά και στο 56' έχασε μια ακόμη καλή στιγμή με τον Γκριεζμάν να σουτάρει από πολύ καλό σημείο και τον Ράγια να αποκρούει!

Ακολούθησε ένας... χορός αλλαγών εκατέρωθεν, προκειμένου οι προπονητές να φρεσκάρουν τις ομάδες τους. Στο 65' η Άρσεναλ έφτασε πολύ κοντά στο 2-0. Ο Χινκάπιε που μόλις είχε περάσει στο ματς, έκανε φοβερή σέντρα στην περιοχή για τον Γκιόκερες που απέναντι στον Όμπλακ αστόχησε πλασάροντας πάνω από την εστία.

Η Ατλέτικο είχε πλέον... σβήσει, κάτι το οποίο φαινόταν από την γλώσσα του σώματος των ποδοσφαιριστών της οι οποίοι έκαναν κακές τελικές επιλογές, την στιγμή που η Άρσεναλ κρατούσε με άριστη διαχείριση το 1-0. Αυτό δεν άλλαξε ούτε στο 85' αφού στην καλύτερη προσπάθεια των Μαδριλένων, ο Σέρλοθ, έκανε «τσαφ» από ιδανικό, για εκτέλεση σημείο, με το σκορ να μένει ως το τέλος και την Άρσεναλ να παίρνει ιστορική πρόκριση στον τελικό!