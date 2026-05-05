Υπάρχει ελπίδα, υποχρεούται να την κυνηγήσει

Ένα μικρό παραθυράκι ελπίδας άνοιξε για τον ΑΠΟΕΛ η νίκη επί της ΑΕΚ, καθώς εξακολουθεί να έχει τις πιθανότητες για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Κακά τα ψέματα, έχοντας τρεις βαθμούς διαφορά από την 4η θέση, όπου βρίσκεται η Πάφος FC, η οποία μάλιστα υπερέχει σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα δεδομένα δεν είναι υπέρ των γαλαζοκιτρίνων. Εξάλλου, δεν είναι καν βέβαιο αυτή τη στιγμή ότι η παρουσία στο τέταρτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας θα προσφέρει θέση στην Ευρώπη. Αυτό θα γίνει εφόσον ο Απόλλωνας, που είναι στην πρώτη τριάδα, πάρει παράλληλα και το κύπελλο. Όπως και να έχει, από τη στιγμή που υπάρχουν πιθανότητες, όσο μικρό κι αν είναι το ποσοστό, το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία καλείται να τις κυνηγήσει. Για να ισχύσουν όμως οι όποιες πιθανότητες, θα πρέπει απαραίτητα ο ΑΠΟΕΛ στην αυριανή (06/05, 18:00) εξόρμησή του, για να αντιμετωπίσει τον Άρη, να εξασφαλίσει νικηφόρο αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να μαζέψει τέσσερις βαθμούς περισσότερους από όσους θα μαζέψει η Πάφος FC. Θυμίζουμε ότι πέραν του αγώνα με τον Άρη, οι γαλαζοκίτρινοι θα παίξουν, επίσης εκτός, με τον Απόλλωνα (10/05, 18:00), ενώ θα ακολουθήσει το ντέρμπι αιωνίων με την πρωταθλήτρια Ομόνοια (16/05, 18:00), προτού πάνε στο «Στέλιος Κυριακίδης» για το φινάλε της χρονιάς απέναντι στην Πάφο FC (22/05, 17:30).

*Στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν τα νεότερα σχετικά με τον νέο τραυματισμό του Παναγιώτη Καττιρτζή, ο οποίος, αν και ήταν στο αρχικό σχήμα, δεν ξεκίνησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ λόγω ενοχλήσεων κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Θυμίζουμε ότι πριν από ένα μήνα επανήλθε από τραυματισμό που τον κράτησε ένα μήνα μακριά από τη δράση.