Ο ΜακΤόμινεϊ υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με την Νάπολι

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ συμφώνησε και την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νάπολι.

Ο 29χρονος Σκωτσέζος διεθνής μέσος έχει προτάσεις για να επιστρέψει στην Αγγλία, αλλά είναι βασικό στέλεχος στα αγωνιστικά σχέδια της ομάδας του Αντόνιο Κόντε.

Αποφάσισε λοιπόν να μείνει και να επεκτείνει κατά δύο χρόνια το συμβόλαιο του, έως το καλοκαίρι του 2030, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα τρία, στα πέντε εκατ. ευρώ.

Ο τεχνικός διευθυντής των «παρτενοπέι», Τζιοβάνι Μάνα, συναντήθηκε με τον ατζέντη του και έδωσαν τα χέρια για την παραμονή του στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Corriere dello Sport».

Τη φετινή σεζόν ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 13 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 40 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, με τους πρωταθλητές Ιταλίας.