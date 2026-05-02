Δεν έχει φρένο η Μπαρτσελόνα και 10η σερί νίκη!

Έτσι όπως τα έφερε η τύχη, είναι πολύ πιθανό η Μπαρτσελόνα να στεφθεί πρωταθλήτρια Ισπανίας στη Μαδρίτη, εναντίον της Ρεάλ στις 10 Μαϊου!

Οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τη δέκατη διαδοχική νίκη τους με 2-1 επί της Οσασούνα στη Παμπλόνα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελευταίο δεκάλεπτο και βρίσκονται 14 βαθμούς μπροστά από τη Ρεάλ η οποία έχει ένα ματς λιγότερο.

Αυτό σημαίνει ότι η «Βασίλισα» πρέπει να νικήσει αύριο Κυριακή την Εσπανιόλ στη Βαρκελόνη και να μειώσει στους 11, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να κάνει ‘Pasillo’ την επόμενη Κυριακή στο «Μπερναμπέου». Ακόμα κι αν τα καταφέρει, όμως, θα αρκεί στη «Μπάρτσα» ένας βαθμός για να σηκώσει την «κούπα» της La Liga στη Μαδρίτη!.

 Η Αλαβές «καιγόταν» για τη νίκη στο «Μεντιθορόθα» απέναντι στην «αδιάφορη» βαθμολογικά Αθλέτικ Μπιλμπάο. Τελικά έφυγε με «άδεια χέρια», καθώς οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε, κατάφεραν αν και βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ όχι μόνο να ισοφαρίσουν, αλλά και με δύο γκολ του Νίκο Γουίλιαμς στο φινάλε να φύγουν με το διπλό γοήτρου (4-2) από το «σπίτι» της Ντεπορτίβο. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν εκτός ζώνης του υποβιβασμού και θα περιμένουν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας να μάθουν εάν θα παραμείνουν εκεί ή, θα... πέσουν στην 18η θέση σε περίπτωση που η Σεβίλλη νικήσει στην έδρα της την Σοσιεδάδ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αγωνίστηκε στο «Μεστάγια» με αρκετούς αναπληρωματικούς, καθώς ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ήθελε να ξεκουράσει τους βασικούς λόγω της κρίσιμης ρεβάνς στο Λονδίνο κόντρα στην Αρσεναλ, για τα ημιτελικά του Champions League, αλλά τελικά πήρε τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια με 2-0, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής στη La Liga.

Νωρίτερα, εξασφάλισε τη θέση της στο Champions League την επόμενη σεζόν η Βιγιαρεάλ, μετά τη σαρωτική νίκη της στο «Θεράμικα» επί της Λεβάντε με 5-1. Το «κίτρινο υποβρύχιο» με τους τρεις σημερινούς βαθμούς εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς πάνω από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

