Στη Λεωφόρο για αποφασιστικό βήμα τίτλου η ΑΕΚ, σπουδαία μάχη στην Τούμπα

Μετά από τη διακοπή λόγω του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Για την 3η αγωνιστική, ο απογοητευμένος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό ενώ ο –εκτός τίτλου– Παναθηναϊκός φιλοξενεί την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Πρώτο, χρονικά, ματς αυτό που θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του και να κλείσει όσο πιο θετικά μπορεί τη σεζόν που «σημαδεύει» τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Οι ασπρόμαυροι γνώρισαν στην παράταση την ήττα με 3-2 από τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, προσθέτοντας ακόμη μία απογοητευτική εμφάνιση σε αυτές του τελευταίου διμήνου. Είχαν προηγηθεί οι ήττες από ΑΕΚ (3-0) και Βόλο (2-1) εκτός έδρας κι οι «λευκές» ισοπαλίες με Παναθηναϊκό (εντός) και Ολυμπιακό (εκτός).

Θεωρητικά, ο μόνος στόχος που έχει απομείνει στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι η 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League. Την οποία, προς ώρας, κατέχει ο Ολυμπιακός, έχοντας τρεις βαθμούς παραπάνω. Διπλός ο στόχος για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ –αφενός να κρατήσει πίσω του τον ΠΑΟΚ, αφετέρου να κλείσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ που είναι στο +5. Οι ερυθρόλευκοι με το 2-0 επί του Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» φαίνεται να αφήνουν πίσω τους έναν μέτριο μήνα (0-0 με ΠΑΟΚ και ΑΕΛ εντός, ήττα 0-1 από την ΑΕΚ επίσης εντός) ενώ θέλουν να πάρουν και ρεβάνς από τους Θεσσαλονικείς για τα τρία προηγούμενα φετινά παιχνίδια: 2-1 στην Τούμπα στις 5/10, 0-1 στον Πειραιά για το Κύπελλο στις 14/1 και 0-0 πάλι στον Πειραιά στις 8/3).

Δύο ώρες αργότερα, θα διεξαχθεί το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΑΕΚ με τους μεν πράσινου» να φαίνεται να μην έχουν στόχο και τους δε κιτρινόμαυρους να οδεύουν για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό, ήττα που έβαλε τέλος σε ένα αήττητο σερί 11 αγωνιστικών (7-4-0), μπαίνοντας εκ νέου σε εσωστρέφεια και ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του. Μαθηματικά, το «τριφύλλι» μπορεί να κατακτήσει την τρίτη θέση, πρακτικά κάτι τέτοιο φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο.

Η Ένωση, από την άλλη, έχει βάλει στο φουλ τις μηχανές. Νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού στον Πειραιά, θρίαμβος με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να κρατάει την τύχη της στα… πόδια της. Συμπλήρωσε, μάλιστα, 20 αγωνιστικές αήττητη, με την τελευταία ήττα να χρονολογείται στις 26/10 από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ΑΕΚ θα γνωρίζει όταν ξεκινήσει το παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» το αποτέλεσμα της Τούμπας, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την ψυχολογία της. Πάντως, η Ένωση φέτος έχει πάρει για τα καλά τον αέρα του Παναθηναϊκού, κερδίζοντάς τον με 3-2 στη Λεωφόρο (30/11) και με 4-0 στην «Αγιά Σοφιά-Allwyn Arena» (18/1), με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει και τα επτά «κιτρινόμαυρα» γκολ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

