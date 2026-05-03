Το απόλυτο come back

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος του Απόλλωνα δεν περίμενε στα μέσα Δεκεμβρίου πως το τέλος του Απρίλη θα έβρισκε την ομάδα του σε τελικό κυπέλλου και σε ευρωπαϊκή θέση. Πάνω που πάλευε για είσοδο στο πρώτο γκρουπ (!), ήρθε ο Ερνάν Λοσάδα να βάλει φρένο στον κατήφορο.

Οι «κυανόλευκοι» πήγαιναν από νίκη σε νίκη, ενώ υπήρχε και περίοδος που έλεγαν «μωρέ λες;», ατάκα που αφορούσε τη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Απόλλωνας σε 14 αγωνιστικές με τον Αυγουστή, πήρε 21 βαθμούς, ενώ σε 17 με τον Λοσάδα 37! Η πρόκριση δε στον τελικό του κυπέλλου, προσθέτει άλλο ένα θετικό πρόσημο. Αν αυτό δεν είναι αντεπίθεση, τότε τι είναι;

Α.Κ