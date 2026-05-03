Σαν... τελικός για ΑΠΟΕΛ που όσο νικάει, θα ελπίζει

Τελευταίες ζαριές μπας και προλάβει το... τρένο της Ευρώπης

Όσο... νικάει, ελπίζει. Αυτό είναι το μότο που επικρατεί στον ΑΠΟΕΛ, ενόψει των εναπομεινάντων αγώνων στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της πρωτεύουσας υποδέχεται στις 17:00 την ΑΕΚ στο ΓΣΠ, εν μέσω… θύελλας αντιδράσεων. Οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε κακό αγωνιστικό φεγγάρι, αποκλείστηκαν από το κύπελλο, ενώ η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων από την ΚΟΠ, επιβεβαίωσε ξανά πως το χρέος είναι… θηλειά στο λαιμό.

Ο Πάμπλο Γκαρσία βρίσκεται στο μικροσκόπιο -κυρίως του κόσμου- όμως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν και δεν υπάρχει χρόνος για… δάκρυα. Ο ΑΠΟΕΛ είναι στο -6 από την 4η θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη, κι αυτήν κυνηγά. Για τη φανέλα, τον κόσμο και τον εγωισμό του. Η ομάδα της πρωτεύουσας γνωρίζει πως η μπάλα δεν βρίσκεται μόνο στα δικά της πόδια, όμως όσο υπάρχουν ελπίδες, καλείται να τις διεκδικήσει.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό για τον απογευματινό αγώνα, δεν υπολογίζονται οι Μαρκίνιος, Ντέγκενεγκ (φαίνεται πως τέθηκαν εκτός πλάνων), Σταφυλίδης, Π.Σωτηρίου, Χριστοδούλου, Μπέλετς και Μάγιερ (τραυματίες).

