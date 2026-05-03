Καμπανάκι «κινδύνου» αλλά δεν… μασάει ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας υποδέχεται την Πάφο στο «Άλφαμεγα Stadium» (19:00), μετά τον θρίαμβο της ομάδας, που προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου. Τα πανηγύρια όμως κόπασαν από την επόμενη κιόλας μέρα, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κυανόλευκοι δεν θα παρουσιαστούν αδιάφοροι.

Το σύνολο του Λοσάδα θέλει να κλειδώσει είτε την 2η είτε την 3η θέση (που βρίσκεται ήδη) ώστε να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ανεξάρτητα από τον δεύτερο εγχώριο θεσμό. Η ομάδα της Λεμεσού αντιμετωπίζει τους γαλάζιους που… καραδοκούν για την 3η θέση, καθώς βρίσκονται στο -3 και μάλιστα με νέο αφεντικό στο τιμόνι. Η αλλαγή προπονητή και η συσπείρωση των τελευταίων ημερών, ήχησε καμπανάκι κινδύνου στο Κολόσσι.

Ο Απόλλωνας γνωρίζει πως μια τέτοια εξέλιξη θα φέρει ενώπιων του μια ομάδα… έκπληξη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Σα Πίντο διαθέτει το μαγικό ραβδί. Ο Λοσάδα λοιπόν ζήτησε να σοβαρότητα και πίστη στο πλάνο του, για να καταφέρει η ομάδα του να επιστρέψει στις επιτυχίες και στον πρώτο θεσμό, καθώς προηγήθηκαν δύο σερί ήττες από Άρη και Ομόνοια. Εξάλλου, η πρόκριση της Τετάρτης, ανέβασε εκ νέου ηθικό και ψυχολογία.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Αργεντινός προπονητής δεν υπολογίζει στους Λαμ και Βούρο. Αμφίβολοι μέχρι την τελευταία στιγμή οι Βέισμπεκ και Σπόλιαριτς.