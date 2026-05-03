ΒΙΝΤΕΟ: Έφυγε με μηχανάκι ο Φαμπιάνο, ντουέτο… Μασούρα-Κοκκίνου σε πάρτι που ακολούθησε

Στους εφτά ουρανούς η οικογένεια της Ομόνοιας.

Μετά τη νίκη επί του Άρη, στήθηκε πάρτι… ωρών από τους φίλους των πρασίνων στο ΓΣΠ το οποίο έπειτα μεταφέρθηκε μέχρι αργά στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο γνώρισαν την αποθέωση από το λεωφορείο που τους μετέφερε στην Παπανικολή, ενώ το πάρτι συνεχίστηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας. Μπροστάρης της… διασκέδασης ο Γιάννης Μασούρας μαζί με την… Έλλη Κοκκίνου, καθώς ο Ελλαδίτης δεν κατέβηκε από την σκηνή, όπως κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η οικογένεια του «τριφυλλιού» διασκέδασε μέχρι πρωίας, ενώ ο Φαμπιάνο όπως ανάρτησε, έφυγε με… μηχανάκι, καθώς ήταν συνεπιβάτης στην πορεία αναχώρησης!