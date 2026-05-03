ΒΙΝΤΕΟ: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί από… ψηλά

Βραδιά βγαλμένη από όνειρο ήταν η ψεσινή για την Ομόνοια.

Κόσμος και ποδοσφαιρικό τμήμα έγιναν ένα μετά τη νίκη-τίτλου επί του Άρη, καθώς το ΓΣΠ αφ’ ενός πήρε… φωτιά και αφετέρου η Παπανικολή και οι γύρω δρόμοι κατακλείστηκαν από τους φίλους των πρασίνων. Το ανοικτό λεωφορείο έφτασε λίγο πριν τις 23:00 στο σημείο και παίκτες, τεχνικό τιμ και διοίκηση γνώρισαν την αποθέωση.

Ο λογαριασμός στο Instagram «phoenix_view_cy» παραθέτει βίντεο με πλάνα από ψηλά, από την παρουσία χιλιάδων φίλων του «τριφυλλιού» στους ξέφρενους πανηγυρισμούς.