Παραμένει στη μάχη για το Champions League η Λεβερκούζεν

Δημοσιευτηκε:

Απίστευτο ματς και τεσσάρα επί της Λειψίας.

Με χατ-τρικ του Πάτρικ Σικ η Λεβερκούζεν νίκησε 4-1 τη Λειψία και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το «Χ» στον αγώνα Στουτγκάρδη-Χόφενχαϊμ. Έτσι, προέκυψε τριπλή ισοβαθμία στην τέταρτη θέση της Μπουντεσλίγκα και προμηνύονται συναρπαστικές οι δύο τελευταίες αγωνιστικές στις οποίες θα κριθούν τα «εισιτήρια» για το Champions League.

Η Χαϊντενχάιμ πάλεψε, κρατούσε τη μεγάλη νίκη στα χέρια της μέσα στο Μόναχο επί της πρωταθλήτριας Μπάγερν, προηγούμενη με 3-2, για την 32η αγωνιστική στην Bundesliga, αλλά στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ουσιαστικά «αυτοκτόνησε» με τον Ραμάι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με αυτογκόλ και ταυτόχρονα την ομάδα του στη β' κατηγορία! 

Οι Βαυαροί είχαν το μυαλό τους στη μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League και η ουραγός της βαθμολογίας ήθελε ν' ανατρέψει όλα τα προγνωστικά για να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες για την παραμονή της στην κατηγορία.

Oι φιλοξενούμενοι ήθελαν λοιπόν μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν τις τελευταίες ελπίδες τους και μπήκαν δυνατά στο «Αλιάντς Αρίνα» έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζιβζιβάντζε (22', 76'), που πέτυχε δύο γκολ, ενώ το τρίτο τέρμα σημείωσε ο Ντίκσι (31'). Οι Βαυαροί, που έπαιξαν με αρκετούς αναπληρωματικούς, πέτυχαν δύο γκολ και τα δύο με τον Λέον Γκορέτσκα (44', 57').

H Στουτγκάρδη, μολονότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 69ο λεπτό λόγω αποβολής του Καρασόν, κατάφερε να ισοφαρίσει τη Χόφενχαϊμ σε 3-3 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τόμας και ουσιαστικά σφράγισε τη συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Η Άουγκσμπουργκ πέτυχε μια μεγάλη νίκη μέσα στη Βρέμη επί της Βέρντερ με 3-1, με τον Δημήτρη Γιαννούλη να δίνει μια ακόμη ασίστ, ενώ και το Αμβούργο πήρε το διπλό στη Φρανκφούρτη κόντρα στην προβληματική φέτος Αϊντραχτ (2-1) και έκανε το αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία. 

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μπάγερν Μονάχου-Χαϊντενχάιμ      3-3

(44', 57' Γκορέτσκα, 90'+ Ραμάι-22', 76' Ζιβζιβάντζε, 31' Ντίκσι)  

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο   1-2

(48' Ουζούν-51' Γκρόνμπακ, 59' Βιέιρα)

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ     1-3

(64' Σμιτ-24', 45' Καντέ, 69' Γιάκιτς)

Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία         2-2

(73' Ρότε, 88' Μπούρκου-33' Μπούλτερ, 61' Ελ Μάλα)

Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη            3-3

(8', 49' Κράμαριτς, 23' Τουρέ-20' Φούρλιχ, 64' Ντεμίροβιτς, 90' Τόμας)

Λεβερκούζεν-Λειψία               4-1 

(25΄,76΄,89΄ Σικ, 45΄ Τέγια - 80΄ Μπαουμγκάρτνερ)

Ζανκτ Πάουλι-Μάιντς              3/5

Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ            3/5

Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ         3/5

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         83            --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--

Ντόρτμουντ              67 -31αγ.     --Champions League--

Λειψία                  62

Στουτγκάρδη             58

Χοφενχάιμ               58

Λεβερκούζεν             58

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   43

Φράιμπουργκ             43 -31αγ.

Άουγκσμπουργκ           40

Μάιντς                  34 -31αγ.

Αμβούργο                34

Ουνιόν Βερολίνου        33

Γκλάντμπαχ              32 -31αγ.

Βέρντερ Βρέμης          32

Κολωνία                 32

Ζανκτ Πάουλι            26 -31αγ.

Βόλφσμπουργκ            25 -31αγ.

Χαϊντενχάιμ             23

 

