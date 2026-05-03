ΦΩΤΟ: Αποθεώθηκε και… αποθέωσε ο Παπασταύρου

Ήταν πιο κοντά από κάθε άλλη σεζόν στην ομάδα ο Σταύρος Παπασταύρου. Είχε η αλήθεια ακούσει αρκετά από τους φίλους της Ομόνοιας τα προηγούμενα χρόνια, που ο σύλλογος δεν είχε κατακτήσεις τροπαίων.

Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Αμερική, ο διοικητικός ηγέτης των πρασίνων το... πήρε προσωπικά από την αρχή της ποδοσφαιρικής σεζόν με τις ποιοτικές μεταγραφικές κινήσεις.

Οι επισκέψεις του στο «Ηλίας Πούλλος», έμοιαζαν να είναι καθημερινές και είδε πάρα πολλά παιχνίδια, ζώντας περισσότερο από το γήπεδο, την όλη πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Και δικαιωματικά πανηγύρισε με την ψυχή του, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο είναι το 2ο επί προεδρίας του ενώ μετρά και δύο κύπελλα. Παράλληλα, ο ίδιος έμοιαζε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας, οι οποίοι με τη σειρά τους τον αποθέωσαν με το γνωστό σύνθημα «είναι τρελός ο πρόεδρος».

