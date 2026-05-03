Στην ίδια πόλη!

Για φέτος τουλάχιστον, δεν θα βρεθούν εντός αγωνιστικού χώρου...

Για τη δεύτερη θητεία του στο κυπριακό ποδόσφαιρο επέστρεψε ο Ρικάρντο Σα Πίντο, αναλαμβάνοντας την Πάφος FC, μετά τo πέρασμα από τον ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2023-24, οπότε κι αναδείχθηκε πρωταθλητής. Θυμίζουμε ότι τότε ο Πορτογάλος πέρασε τέσσερις μήνες τιμωρία, λόγω των όσων έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε αγώνα των γαλαζοκιτρίνων με την Ανόρθωση.

Στα πολλά που καταλογίστηκαν στον Ρικάρντο Σα Πίντο ήταν και ότι χτύπησε δύο φορές τον τότε βοηθό προπονητή της «Κυρίας», Γιαννάκη Οκκά. Η μοίρα τα έφερε πλέον με τέτοιο τρόπο που οι δυο τους θα εργάζονται πλέον στην ίδια πόλη, αφού ο Κύπριος τεχνικός εδώ και λίγο καιρό έχει αναλάβει τις τύχες της τεχνικής ηγεσίας του Ακρίτα. Πάντως, για φέτος τουλάχιστον, δεν θα βρεθούν εντός αγωνιστικού χώρου...

