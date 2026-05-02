Πρωταθλήτρια η Λέφσκι στη Βουλγαρία, «αποκαθήλωση» για τη Λουντογκόρετς

Τον τίτλο της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας, για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια πανηγυρίζει από σήμερα η Λέφσκι Σόφιας. Η ομάδα της πρωτεύουσας νίκησε 1-0 την ΤΣΣΚΑ 1948, την ομάδα-έκπληξη της σεζόν που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η διαφορά ανάμεσά τους ανέβηκε στους 14 βαθμούς (76-62) τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος της διοργάνωσης. Έτσι, η Λέφσκι επέστρεψε στους τίτλους και διαδέχεται τη Λουντογκόρετς η οποία ήταν η κάτοχος των τελευταίων 14 (!) πρωταθλημάτων.

Για τη Λέφσκι αυτό ήταν το 26ο, ενώ τα περισσότερα εξακολουθεί να έχει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 31. Προπονητής της ομάδας είναι ο Χούλιο Βελάθκεθ και πρώτος σκόρερ ο Βραζιλιάνος Έβερτον Μπάλα με 16 γκολ.