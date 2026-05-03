Τα σενάρια, οι ανατροπές και ο ρόλος του «4ου»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Για να αλλάξουν τα δεδομένα, θα πρέπει ο ΑΠΟΕΛ ή ο Άρης να φέρουν τα κάτω – πάνω

Με το ζευγάρι του τελικού ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφος FC να έχει οριστικοποιηθεί, ο ευρωπαϊκός χάρτης ξεκαθάρισε σε μεγάλο βαθμό. Με την Ομόνοια να έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Champions League, οι υπόλοιπες τρεις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη αναμένεται, βάσει των τωρινών δεδομένων, να είναι οι ΑΕΚ, Απόλλων και Πάφος FC.

Τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων (ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ και Απόλλων – Πάφος FC) θα δείξουν αν το σενάριο αυτό θα κλειδώσει σχεδόν οριστικά ή αν υπάρχει χαραμάδα ανατροπής.

Για να αλλάξουν τα δεδομένα, θα πρέπει ο ΑΠΟΕΛ ή ο Άρης να φέρουν τα κάτω – πάνω, τερματίζοντας καταρχάς στην 4η θέση της βαθμολογίας (είναι ακραίο προς το παρόν να μιλάμε για κάτι περισσότερο). Δίχως αυτό το σενάριο, ό,τι και να γίνει δεν αλλάζει το σκηνικό.

Ωστόσο, η 4η θέση από μόνη της δεν αρκεί. Για να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο η 4η θέση, θα πρέπει ο κυπελλούχος, που θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα και την έξοδό του στο Europa League (Απόλλων ή Πάφος FC), να έχει τερματίσει ταυτόχρονα στην πρώτη τριάδα. Αν ο κυπελλούχος τερματίσει στην 5η θέση (ή χαμηλότερα), τότε η 4η θέση μένει οριστικά εκτός Ευρώπης. Παρότι στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά, το ενδεχόμενο να διαφοροποιηθεί η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Οι σημερινές αναμετρήσεις θα δείξουν αν υπάρχουν έστω και ελάχιστες ελπίδες να αλλάξουν τα δεδομένα.

