Η Κύπρος στους ρυθμούς του Ολυμπιακού Πειραιώς – Κυκλοφόρησαν τα μεμονωμένα εισιτήρια

Στη διάθεση του φίλαθλου κοινού βρίσκονται από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, τα μεμονωμένα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στη Maccabi Tel Aviv και τον Ολυμπιακό Πειραιώς, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Η κάθοδος του Ολυμπιακού Πειραιώς στην Κύπρο έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στις τάξεις του φίλαθλου κοινού, με την παρουσία των «ερυθρολεύκων» να αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες φίλους της καλαθοσφαίρισης.

Η ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά μία ομάδα με τεράστιο έρεισμα στην Κύπρο, προσδίδει ξεχωριστή λάμψη στην αναμέτρηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια εντυπωσιακή μπασκετική βραδιά στη Λεμεσό.

Η διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων αρχίζει μέσω της πλατφόρμας Sold Out Tickets, με την τιμή να ανέρχεται στα €70 ανά εισιτήριο.

Παράλληλα, διατίθεται εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός court seats, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να απολαύσουν τη μεγάλη αναμέτρηση από προνομιακή θέση, σε απόσταση αναπνοής από τους πρωταγωνιστές.

Με δεδομένο το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που προκαλεί η παρουσία του Ολυμπιακού Πειραιώς, οι φίλαθλοι καλούνται να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήριά τους και να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις εξέδρες του «Σπύρος Κυπριανού».

Πατήστε ΕΔΩ για να κλείσετε θέση για το μεγάλο ραντεβού της Τρίτης.