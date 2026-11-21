Στην κορυφή της Bundesliga η Ντόρτμουντ με ήρωα Ενμέτσα
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε από την έδρα της Γκλάντμπαχ με 1-0, έφτασε τους 24 βαθμούς και ανέβηκε μόνη στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω της την Μπάγερν.
Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της Bundesliga, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να εκμεταλλεύεται την ισοπαλία της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Κολωνία (1-1) και να περνά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τη 13η αγωνιστική. Οι Βεστφαλοί έκαναν το καθήκον τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ, παίρνοντας τη νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Φέλιξ Νμέτσα στο 80ό λεπτό.
Έτσι, έφτασαν τους 24 βαθμούς σε δέκα αγωνιστικές, διατηρώντας παράλληλα το αήττητό τους στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η Μπάγερν έχει μείνει στους 22 βαθμούς, μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στη δεύτερη θέση.
Η Ντόρτμουντ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο για να βρει τη λύση απέναντι στην Γκλάντμπαχ. Οι γηπεδούχοι αντιστάθηκαν στην πίεση των φιλοξενούμενων, όμως στο 80ό λεπτό ο Φέλιξ Νμέτσα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το γκολ να μετρά έπειτα και από τον έλεγχο του VAR.
Την ίδα ώρα, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Λεβερκούζεν, η οποία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Πάντερμπορν, επικρατώντας 4-0 στην BayArena. Ο Μορέιρα άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό και χτύπησε ξανά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 47'. Στη ο Σικ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 51' και τον Φερνάντες να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 59'.
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Λειψία, η οποία επικράτησε 5-1 της Ουνιόν Βερολίνου. Ο Νούσα έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 18', όμως ο Έμπισερ ισοφάρισε στο 41'. Η Λειψία ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Καρντόσο στο 50'. Ο Γκρούντα στο 72', ο Ράιτς στο 76' και ο Μπάκου στο 89' διαμόρφωσαν το τελικό 1-5, με τη Λειψία να ανεβαίνει στους 21 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 20/11
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 1-1
(37' Mπράουν - 12' Μουρ)
Σάββατο, 21/11
Λεβερκούζεν - Πάντερμπορν 4-0 (14', 47' Μορέιρα, 51' Σικ, 59' Φερνάντες)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Χόφενχαϊμ 1-0 (25' Μπούρκαρντ)
Ουνιόν Βερολίνου - Λειψία 1-5 (41' Έμπισερ - 18' πέν. Νούσα, 50' Ρομούλο, 72' Γκρούντα, 76' Ράιτς, 89' Μπάκου)
Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ 0-1 (80' Νμέτσα)
Έλβερσμπεργκ - Φράιμπουργκ 0-1 (68' Ματάνοβιτς)
Σάλκε - Στουτγκάρδη (19:30)
Κυριακή, 22/11
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο (18:30)