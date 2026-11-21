Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της Bundesliga, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να εκμεταλλεύεται την ισοπαλία της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Κολωνία (1-1) και να περνά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τη 13η αγωνιστική. Οι Βεστφαλοί έκαναν το καθήκον τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ, παίρνοντας τη νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Φέλιξ Νμέτσα στο 80ό λεπτό.

Έτσι, έφτασαν τους 24 βαθμούς σε δέκα αγωνιστικές, διατηρώντας παράλληλα το αήττητό τους στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η Μπάγερν έχει μείνει στους 22 βαθμούς, μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στη δεύτερη θέση.

Η Ντόρτμουντ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο για να βρει τη λύση απέναντι στην Γκλάντμπαχ. Οι γηπεδούχοι αντιστάθηκαν στην πίεση των φιλοξενούμενων, όμως στο 80ό λεπτό ο Φέλιξ Νμέτσα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το γκολ να μετρά έπειτα και από τον έλεγχο του VAR.

Την ίδα ώρα, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Λεβερκούζεν, η οποία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Πάντερμπορν, επικρατώντας 4-0 στην BayArena. Ο Μορέιρα άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό και χτύπησε ξανά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 47'. Στη ο Σικ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 51' και τον Φερνάντες να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 59'.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Λειψία, η οποία επικράτησε 5-1 της Ουνιόν Βερολίνου. Ο Νούσα έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 18', όμως ο Έμπισερ ισοφάρισε στο 41'. Η Λειψία ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Καρντόσο στο 50'. Ο Γκρούντα στο 72', ο Ράιτς στο 76' και ο Μπάκου στο 89' διαμόρφωσαν το τελικό 1-5, με τη Λειψία να ανεβαίνει στους 21 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 20/11

Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 1-1

(37' Mπράουν - 12' Μουρ)

Σάββατο, 21/11

Λεβερκούζεν - Πάντερμπορν 4-0 (14', 47' Μορέιρα, 51' Σικ, 59' Φερνάντες)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Χόφενχαϊμ 1-0 (25' Μπούρκαρντ)

Ουνιόν Βερολίνου - Λειψία 1-5 (41' Έμπισερ - 18' πέν. Νούσα, 50' Ρομούλο, 72' Γκρούντα, 76' Ράιτς, 89' Μπάκου)

Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ 0-1 (80' Νμέτσα)

Έλβερσμπεργκ - Φράιμπουργκ 0-1 (68' Ματάνοβιτς)

Σάλκε - Στουτγκάρδη (19:30)

Κυριακή, 22/11

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο (18:30)