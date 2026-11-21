Τους βαθμούς κρατάει η Πάφος FC από το δύσκολο διπλό επί της Ομόνοιας Αραδίππου επισήμανε ο τεχνικός της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο.

«Αρχίσαμε καλά το παιχνίδι. Μας βγήκε το πλάνο μας. Ήμασταν καλοί, δημιουργήσαμε και φτάσαμε δίκαια στα δύο γκολ που πετύχαμε. Ο αντίπαλος μείωσε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, κάτι που μας επηρέασε, χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας και ο αντίπαλος μας πίεσε λίγο, όμως πήγαμε στα αποδυτήρια προηγούμενοι δίκαια» ανάφερε αρχικά.

Έπειτα, αναφερόμενος στην κόκκινη του Κίνα, νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, είπε ότι: «Βγάλαμε με πλάνο τον Άντερσον, είναι ο μόνος διαθέσιμος επιθετικός για την Ευρώπη. Βάλαμε τον Κίνα για να γεμίσουμε το κέντρο και για τα τρεξίματα του. Δυστυχώς, αποβλήθηκε, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Όμως, στη συνέχεια αμυνθήκαμε σαν λιοντάρια και κρατήσαμε τη νίκη που είναι από αυτές που κάνουν τη διαφορά στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν και η καλύτερη μας εμφάνιση, αλλά στο τέλος της ημέρας οι βαθμοί είναι που μετρούν».