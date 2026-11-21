Από ασίστ ακριβείας του Εβάντρο, ο Ντιονί, έκανε εξαιρετικό κοντρόλ και βρήκε δίχτυα με πλασέ, βάζοντας φωτιά στις κερκίδες του ΓΣΠ. Έτσι πήρε προβάδισμα η Ομόνοια στο ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Αυτό ήταν το έκτο φετινό γκολ για τον Γάλλο επιθετικό στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση, ενώ ο Βραζιλιάνος μέσος έφτασε τις τέσσερις ασίστ στη διοργάνωση.

Με αυτή τη συνεργασία, οι πράσινοι παίρνουν το προβάδισμα.