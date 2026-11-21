Είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ότι ο σκάουτερ του ΠΑΟΚ, Κώστας Μαλιούφας, θα ερχόταν στην Κύπρο για να παρακολουθήσει συγκεκριμένους παίκτες.

Ο Μαλιούφας ήταν στις κερκίδες του ΓΣΠ για να παρακολουθήσει το ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ και πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τον Παναγιώτη Ανδρέου.

Θυμίζουμε ότι στον απόηχο των πληροφοριών για το ενδιαφέρον από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή (20/11) οι πράσινοι είχαν ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030 με τον Κύπριο διεθνή.

Πέραν του Παναγιώτου, οι πληροφορίες θέλουν τον Κώστα Μαλιούφα να είχε έρθει στην Κύπρο για να εξετάσει επίσης του Λεωνίδα Κονομή (Απόλλωνα) και Ζάνο Σάββα (Ολυμπιακό) και κατά πάσα πιθανότητα θα παρακολουθήσει τα παιχνίδια των ομάδων τους, την Κυριακή (22/11) απέναντι σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και ΑΕΚ αντίστοιχα.