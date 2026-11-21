Οι δηλώσεις από τον Μαρίνο Σατσιά, στο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Ομόνοιας Αραδίππου, στην ήττα με 2-1 από την Πάφο FC, παρά τη μεγάλη προσπάθεια.

«Κερδίσαμε πάρα πολλά, ανεβήκαμε επίπεδο σαν ομάδα. Άδικα χάσαμε τον αγώνα, ήμασταν καλύτεροι. Βάλαμε τέσσερα γκολ, μας ακυρώθηκαν τρία και δυστυχώς δεν πήραμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στα παιδιά» ανάφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, έχουμε πολύ δύσκολο παιχνίδι την Παρασκευή κόντρα στην Ομόνοια 29Μ στην Περιστερώνα. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για την στήριξη».