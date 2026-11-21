Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και πέμπτη γενικότερα στο πρωτάθλημα πέτυχε η Πάφος FC, λυγίζοντας με δυσκολία την Ομόνοια Αραδίππου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μαρίνου Σατσιά στον πάγκο της ομάδας της Αραδίππου για τη δεύτερη θητεία του.

Η Πάφος FC πήρε νωρίς κεφάλι στο σκορ και συγκεκριμένα στο 17’, στην πρώτη της τελική προσπάθεια, όταν η μπάλα έφθασε στον Σέμα που με κοντινό πλασέ πέτυχε το πρώτο του τέρμα στις εγχώριες διοργανώσεις και έκανε το 1-0.

Τα πράγματα φάνηκε να γίνονται ακόμη ευνοϊκότερα για τους φιλοξενούμενος στο 27’ όταν ο Νόρο, μετά από κόρνερ του Ντράγκομιρ, σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Νωρίς, όμως, η Ομόνοια Αραδίππου μείωσε σε 2-1 από αυτογκόλ του Άντερσον κι έπειτα εμφανίστηκε πιεστική για τους κυπελλούχους. Άσκησε κυρίως πίεση μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο με αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού ο Κίνα αποβλήθηκε – λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο – για πάτημα από πίσω σε αντίπαλο.

Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι πίεσαν, πέτυχαν τρία γκολ, κέρδισαν ένα πέναλτι, όμως όλα ακυρώθηκαν. Στο 59’ ο Ποντικός σκόραρε με κεφαλιά, όμως η εξέταση της φάσης – με καθυστέρηση αφού δεν ήταν ξεκάθαρη η φάση - έφερε ακύρωση του τέρματος για χέρι του Πέτροβιτς.

Στο 66’ σκόραρε ξανά ο ίδιος παίκτης όμως δόθηκε οφσάιντ, το οποίο επιβεβαιώθηκε άμεσα.

Στο 88’ δόθηκε πέναλτι στην Ομόνοια Αραδίππου για μαρκάρισμα του Μαέ στον Λομόνακο, όμως το VAR κάλεσε τον διαιτητή στο on field review και εν τέλει υποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Στο 90+2’ ήρθε νέο ακυρωθέν τέρμα για την Ομόνοια Αραδίππου, με σκόρερ τον Λομόνακο, το οποίο ακυρώθηκε αφού ο Ποντικός που ήταν εμπλεκόμενος στη φάση πιάστηκε σε θέση οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: 30’ αυτ. Άντερσον / 17’ Σέμα, 27’ Νόρο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+7’ Ευριπίδου, 82’ Αντωνίου, 81’ Βαν Μούλεμ / 84’ Μαέ, 54’ Μπρούνο

KOKKINH: 46’ Κίνα

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Ζίβκοβιτς, Αντωνίου, Χριστοφή, Χαβέλκα (79′ Eυριπίδου), Χάιρο, Φαν Μούλεμ, Ελ Μπουχαταουί (85' Παντελή), Ποντικός, Κουμουρής (79′ Μπλουμάν), Πέτροβιτς (73′ Σμιντ), Γκονζάλες.

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Ζαγκέ, Μαέ, Νόρο, Ιωάννου, Μπρίτο, Ντράγκομιρ (86′ Γκούγκα), Μπρούνο (63′ Γκολντάρ), Σέμα (62΄Πέπε), , Λελέ, Άντερσον (46′ Κίνα).